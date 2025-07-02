Кроме этого, документ призывает поддержать создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины и разработать новые превентивные механизмы и гарантии безопасности для неядерных государств-участников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Наталью Пипу.

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Каких результатов удалось достичь во время сессии ПА ОБСЕ

По словам нардепа, в день открытия летней сессии в Порту ПА ОБСЕ призвала страны-участницы поддержать все компенсационные механизмы для Украины и передачу замороженных российских активов с целью восстановления уничтоженной инфраструктуры и промышленности.

Пипа также привела главные тезисы из 41 пункта резолюции ПА ОБСЕ. В частности, в ней:

выразили непоколебимую поддержку Украины и осудили агрессивную войну России, ее нарушение международного гуманитарного права и прав человека;

призвали к немедленной демилитаризации Запорожской атомной электростанции и обеспечения ее возвращения под контроль украинской власти;

отметили, что российские власти и оккупационная администрация совершают преступление геноцида против украинского народа, систематически осуществляя индоктринацию украинских детей на временно оккупированных территориях;

призвали Россию немедленно прекратить агрессивную войну против Украины и без каких-либо условий освободить всех гражданских лиц, незаконно задержанных российскими вооруженными силами и оккупационными властями на ВОТ.

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу Пипа рассказала, что участие в этой сессии для нее как депутата было возможностью прямо донести до коллег из 55 стран, что российская агрессия имеет последствия, и Россия должна за все заплатить.

Средства агрессора должны пойти на восстановление Украины – разрушенной инфраструктуры, школ, больниц, промышленности. Также резолюция содержит призывы к созданию специального трибунала по преступлению агрессии России и немедленной демилитаризации Запорожской АЭС,

– заявила нардеп.

Она добавила, что украинская делегация активно продвигала усиление санкций, потому что даже сейчас в дронах, которыми Россия атакует Украину, есть западные детали. Только за июнь таких беспилотников в Украине было более 3000.

По словам Пипы, сессия ПА ОБСЕ проходила в 50-ю годовщину подписания Хельсинкского заключительного акта – документа, закрепившего основополагающие принципы международного права: уважение суверенитета, территориальной целостности и прав человека.

Однако Россия, которая как правопреемница Советского Союза обязалась их соблюдать, вместо этого эти принципы нарушила, "вытерла о них ноги и наплевала".

Именно поэтому, по мнению нардепа, сегодня чрезвычайно важно, чтобы международное сообщество не только признавало эти нарушения, но и действовало решительно – через санкции, правосудия и поддержку Украины, потому что только справедливость может стать основой прочного мира.

К слову, ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что стоит переходить на новый уровень использования замороженных российских активов. Речь идет не только об использовании прибыли, но и о полном использовании средств России на оборону и восстановление Украины.