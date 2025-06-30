Готовы ли европейские страны к полному использованию российских активов

Глава Министерства иностранных дел Украины отметил во время пресс-конференции вместе с главой МИД Германии, Иоганном Вадефулем, на том, что Россия наконец должна заплатить за нанесенный ущерб Украине, сообщает 24 Канал.

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По словам Сибиги, Украина отстаивает последовательную и принципиальную позицию относительно российских активов в Европе. Более того, среди европейских стран также заметна определенно эволюция по этому вопросу.

Это важно, ведь для принятия окончательного решения нужно иметь скоординированную и консолидированную позицию стран G7 и европейских государств.

Работают также и в некоторых странах, где сосредоточены наиболее замороженные или обездвиженные российские активы, там работают и юридические команды, которые ищут правильные формулы для того, чтобы воплотить это решение по использованию российских активов для нужд украинской обороны и восстановления,

– добавил господин Андрей.

Напоминаем! Страны Запада заморозили активы Центрального банка России после начала полномасштабного вторжения на сумму около 300 миллиардов долларов. Немалое количество этих средств находится в Евросоюзе.