Чи готові європейські країни до повного використання російських активів

Голова Міністерства закордонних справ України наголосив під час пресконференції разом із головою МЗС Німеччини, Йоганном Вадефулем, на тому, що Росія нарешті повинна заплатити за завдану шкоду Україні, повідомляє 24 Канал.

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За словами Сибіги, Україна відстоює послідовну та принципову позицію щодо російських активів у Європі. Ба більше, серед європейських країн також помітна певно еволюція щодо цього питання.

Це важливо, адже для прийняття остаточного рішення потрібно мати скоординовану та консолідовану позицію країн G7 та європейських держав.

Працюють також і в деяких країнах, де зосереджені найбільш заморожені чи знерухомлені російські активи, там працюють і юридичні команди, які шукають правильні формули для того, щоб втілити це рішення щодо використання російських активів для потреб української оборони та відновлення,

– додав пан Андрій.

Нагадуємо! Країни Заходу заморозили активи Центрального банку Росії після початку повномасштабного вторгнення на суму у близько 300 мільярдів доларів. Чимала кількість цих коштів перебуває у Євросоюзі.