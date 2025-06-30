Франція може прийняти закон щодо конфіскації заморожених активів Кремля

Подібну інформацію повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише 24 Канал з посиланням на телемарафон Єдині новини.

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Я от буквально на минулому тижні мав можливість з командою працювати в низці парламентів країн Європейського Союзу і виступити на парламентській асамблеї НАТО,

– сказав Стефанчук.

Він додав, що уже важливі от речі там "чули, і говорили, і дискутували". Зокрема, згідно зі слів очільника ВРУ, Франція станом на сьогодні дуже близька до того, щоб прийняти закон, пов’язаний з конфіскацією заморожених російських активів.

Руслан Стефанчук заявив, що у ході візиту відбулися змістовні юридичні дискусії щодо механізмів реалізації такого кроку. І у разі прийняття відповідного рішення, воно стане першим потужним прецедентом у Європі.

Зверніть увагу! Стефанчук зазначив, що наразі серед європейських країн формується чітке усвідомлення, що дедалі більше відповідальності за підтримку Києва лягатиме саме на плечі Європейського Союзу.