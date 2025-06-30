Франция может принять закон о конфискации замороженных активов Кремля

Подобную информацию сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет 24 Канал со ссылкой на телемарафон Единые новости.

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Я вот буквально на прошлой неделе имел возможность с командой работать в ряде парламентов стран Европейского Союза и выступить на парламентской ассамблее НАТО,

– сказал Стефанчук.

Он добавил, что уже важные вот вещи там "слышали, и говорили, и дискутировали". В частности, согласно словам главы ВРУ, Франция по состоянию на сегодня очень близка к тому, чтобы принять закон, связанный с конфискацией замороженных российских активов.

Руслан Стефанчук заявил, что в ходе визита состоялись содержательные юридические дискуссии относительно механизмов реализации такого шага. И в случае принятия соответствующего решения, оно станет первым мощным прецедентом в Европе.

Обратите внимание! Стефанчук отметил, что сейчас среди европейских стран формируется четкое осознание, что все больше ответственности за поддержку Киева будет ложиться именно на плечи Европейского Союза.