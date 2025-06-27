Какие плюсы увидел Путин в замороженных активах

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что активы, которые остаются замороженными в западных странах, ускорят регионализацию платежных систем, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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По словам диктатора, страны Запада якобы постоянно хотят украсть деньги России, и это, мол, принесет пользу всей мировой экономике.

Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем ускорится и приобретет несомненно необратимый характер. А это, в целом, полезно для мировой экономики. Возможно, за это стоит и заплатить,

– добавил Путин.

Стоит знать! Впрочем Путин все же пожаловался на Запад, заявив, что он не ворует российские активы, поскольку "воровство – это тайное хищение чужого имущества, а открыто грабит Россию".

Как Путин создает иллюзию независимости России

Регионализация платежных систем позволяет странам создать собственные платежные структуры для уменьшения зависимости от мировых финансовых систем, вроде SWIFT. Однако Путин использовал это понятие, чтобы создать иллюзию независимости России.

Россия потеряла сотни миллиардов долларов из-за замораживания ее активов на Западе, но диктатор хочет подать это как выгоду в стратегическом плане.

Путин снова пытается заверить россиян в опасности Запада и его финансовых систем, противопоставив им российскую банковскую систему.

Кроме того, таким образом он хочет заверить российское общество, что западные санкции не ударили по России, а российский рубль может стать независимым.

Важно! Запад заморозил российских активов на 183 миллиарда евро на депозитарии Euroclear в Бельгии. Украина получает помощь с доходов от них.