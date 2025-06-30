Сибига сказал, куда следует использовать средства от замороженных активов России

По словам Сибиги, для того, чтобы остановить Москву, следует принимать неординарные решения, пишет 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Отдельно хочу подчеркнуть необходимость изменить стратегию в отношении российских замороженных активов,

– сказал Андрей Сибига во время конференции Fair Play.

Он заявил, что пришло время перейти от использования процентов к использованию самих активов и направить эти средства на такие важные вещи:

закупку оружия для Украины;

инвестиции в украинскую оборонку;

восстановление Украины.

Министр иностранных дел добавил, что Москва является экзистенциальной угрозой для всей Европы и евроатлантического пространства.

Чтобы ее остановить, мы должны принимать неординарные и смелые решения. В их основе наше единство и поддержка Украины со стороны партнеров,

– подчеркнул Сибига.

Заметьте! Министр отметил, что на встрече с коллегами из государств-членов НАТО в Гааге почувствовал, что "понимание угроз со стороны России растет".