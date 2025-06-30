Сибига сказал, куда следует использовать средства от замороженных активов России
По словам Сибиги, для того, чтобы остановить Москву, следует принимать неординарные решения, пишет 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Читайте также Такого еще не было: Великобритания передаст Украине уникальную военную помощь
Отдельно хочу подчеркнуть необходимость изменить стратегию в отношении российских замороженных активов,
– сказал Андрей Сибига во время конференции Fair Play.
Он заявил, что пришло время перейти от использования процентов к использованию самих активов и направить эти средства на такие важные вещи:
- закупку оружия для Украины;
- инвестиции в украинскую оборонку;
- восстановление Украины.
Министр иностранных дел добавил, что Москва является экзистенциальной угрозой для всей Европы и евроатлантического пространства.
Чтобы ее остановить, мы должны принимать неординарные и смелые решения. В их основе наше единство и поддержка Украины со стороны партнеров,
– подчеркнул Сибига.
Заметьте! Министр отметил, что на встрече с коллегами из государств-членов НАТО в Гааге почувствовал, что "понимание угроз со стороны России растет".