Сибіга сказав, куди слід використати кошти від заморожених активів Росії

Зі слів Сибіги, для того, аби зупинити Москву, слід ухвалювати неординарні рішення, пише 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Окремо хочу наголосити на необхідності змінити стратегію щодо російських заморожених активів,

– сказав Андрій Сибіга під час конференції Fair Play.

Він заявив, що настав час перейти від використання відсотків до використання самих активів і спрямувати ці кошти на такі важливі речі:

закупівлю зброї для України;

інвестиції в українську оборонку;

відбудову України.

Міністр закордонних справ додав, що Москва є екзистенційною загрозою для всієї Європи та євроатлантичного простору.

Щоб її зупинити, ми повинні ухвалювати неординарні та сміливі рішення. В їх основі наша єдність та підтримка України з боку партнерів,

– підкреслив Сибіга.

Зауважте! Міністр зазначив, що на зустрічі з колегами з держав-членів НАТО у Гаазі відчув, що "розуміння загроз з боку Росії зростає".