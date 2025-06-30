Сибіга сказав, куди слід використати кошти від заморожених активів Росії
Зі слів Сибіги, для того, аби зупинити Москву, слід ухвалювати неординарні рішення, пише 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.
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Окремо хочу наголосити на необхідності змінити стратегію щодо російських заморожених активів,
– сказав Андрій Сибіга під час конференції Fair Play.
Він заявив, що настав час перейти від використання відсотків до використання самих активів і спрямувати ці кошти на такі важливі речі:
- закупівлю зброї для України;
- інвестиції в українську оборонку;
- відбудову України.
Міністр закордонних справ додав, що Москва є екзистенційною загрозою для всієї Європи та євроатлантичного простору.
Щоб її зупинити, ми повинні ухвалювати неординарні та сміливі рішення. В їх основі наша єдність та підтримка України з боку партнерів,
– підкреслив Сибіга.
Зауважте! Міністр зазначив, що на зустрічі з колегами з держав-членів НАТО у Гаазі відчув, що "розуміння загроз з боку Росії зростає".