Почему Франция защищает активы России?

Во Франции заблокированы около 18 миллиардов евро российских активов, которые в основном сосредоточены в частных финансовых учреждениях, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Из-за необходимости найти финансовый ресурс для Украины как можно скорее, ЕС давит на Париж по активам Москвы. Однако Франция уже более 2 лет не раскрывает названия банков, где заморожены средства Кремля.

Страна также не раскрывает никаких подробностей о том, как используются начисленные проценты с российских активов, аргументируя это конфиденциальностью клиентов.

В европейских столицах, однако, растет раздражение таким отношением Парижа. Особенно сейчас, когда Еврокомиссия пытается реализовать инициативу "репарационного кредита" для Украины на основе средств российского Центробанка.

Основная сумма этих активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear – 185 миллиардов евро. Бельгия вынуждена была раскрыть сумму.

Зато Франция не идет на уступки и не указывает точное место хранения российских средств, хотя известно, что она держит вторую по величине сумму в Евросоюзе.

Операции коммерческих банков с центральными банками и иностранными резервами являются, пожалуй, наименее прозрачным сегментом мирового финансового рынка. Никто не хочет раскрывать миру, куда они вкладывают свои деньги,

– прокомментировал ситуацию сотрудник аналитического центра Bruegel Николя Верон.

Стоит знать! Французские чиновники против использования миллиардов России, которые заблокированы в частных банках, объясняя это якобы другими договорными обязательствами, чем в Euroclear.

Поддерживает ли Франция "репарационный кредит"?

При этом Франция в целом поддерживает идею предоставления "репарационного кредита" Украине. Президент страны Эммануэль Макрон на недавней пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что работу над решением по замороженным активам России планируют завершить в течение ближайших недель.

Что касается замороженных российских активов, я с самого начала говорил, что мы найдем такой технический вариант, который позволит ответить на все законные вопросы, возникающие... Цель состоит в том, чтобы финализировать это до следующего Европейского совета, то есть до Рождества,

– отметил Макрон.

Вместе с тем он добавил, что нужно "обеспечить надежную защиту" в контексте замороженных активов России, а именно сохранить контроль над средствами и соблюсти международные правовые нормы.

