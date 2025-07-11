Сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutschlandfunk.

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Когда Россия сможет получить свои замороженные активы

Мерц во время выступления на четвертой конференции по вопросам восстановления Украины в Риме он отметил, что пока Москва не возместит убытки, она не должна иметь доступа к своим замороженным активам.

В то же время министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Рим Алабали-Радован в эфире Deutschlandfunk заявила, что Германия готова предоставить Украине существенную финансовую помощь для восстановления разрушенной россиянами инфраструктуры.

По ее оценкам, на восстановление Украины в течение следующего десятилетия понадобится около 500 миллиардов долларов.

Алабали-Радован отметила, что именно Россия должна нести ответственность за нанесенный ущерб. Она также отметила, что продолжаются активные переговоры относительно того, как можно было бы с юридической точки зрения использовать замороженные активы России для этих целей.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что для восстановления и модернизации Украины необходимо будет потратить 1 триллион гривен в течение 14 лет. Для этого будет создано два фонда.