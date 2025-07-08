Как российские активы будут работать на Украину

ЕС рассматривает российские активы как один из источников финансирования Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой "Укринформ".

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Еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис рассказал, что министры экономики и финансов рассматривают различные варианты механизмов дальнейшей поддержки Украины, в том числе за счет средств, полученных из замороженных российских активов. Это можно сделать по примеру программы займов под эгидой Группы семи.

Важно подчеркнуть, что нам нужно все больше рассматривать льготное финансирование, поскольку Украина уже достигает определенных пределов по ее устойчивости. Поэтому важно, чтобы любое кредитование, которое мы собираемся предоставить на 2026 год, происходило на льготных условиях,

– заявил еврокомиссар.

Как ЕС усиливает оборону Украины

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что Европейский Союз недавно продлил действие экономических санкций против России.

Мы все знаем, что Путин не хочет мира, поэтому мы должны давить на него, чтобы он сел за стол переговоров. 18-й пакет санкций будет бить в сердце российской военной экономики,

– подчеркнула президент Еврокомиссии.

По ее словам, до конца года Евросоюз поставит Украине 2 миллиона снарядов. Также ЕС инвестировал 1,2 миллиарда евро в усиление обороны Украины. Таким образом, Россия будет оплачивать оружие, которое использует Украина.

Мы используем российские деньги. Фактически, Россия оплачивает то оружие, которое будет использовать Украина. Но Украине нужно больше,

– подчеркнула фон дер Ляйен.

К слову, недавно глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что сейчас стоит переходить на новый уровень использования замороженных российских активов. По его словам, речь идет о не просто использовании прибыли, но и о полном использовании средств России на оборону и восстановление Украины.