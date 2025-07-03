Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на пресс-конференции в четверг, 3 июля.

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Как ЕС усиливает оборону Украины

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что Европейский Союз недавно продлил действие экономических санкций против России.

Мы все знаем, что Путин не хочет мира, поэтому мы должны давить на него, чтобы он сел за стол переговоров. 18-й пакет санкций будет бить в сердце российской военной экономики,

– подчеркнула президент Еврокомиссии.

По ее словам, до конца года Евросоюз поставит Украине 2 миллиона снарядов. Также ЕС инвестировал 1,2 миллиарда евро в усиление обороны Украины.

Мы используем российские деньги. Фактически, Россия оплачивает то оружие, которое будет использовать Украина. Но Украине нужно больше,

– подчеркнула фон дер Ляйен.

К слову, недавно глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что сейчас стоит переходить на новый уровень использования замороженных российских активов. По его словам, речь идет о не просто использовании прибыли, но и о полном использовании средств России на оборону и восстановление Украины.