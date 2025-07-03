Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн на пресконференції в четвер, 3 липня.

Читайте також Європа неформально готується до скорочення військової присутності США, – Euractiv

Як ЄС посилює оборону України

Урсула фон дер Ляєн нагадала, що Європейський Союз нещодавно продовжив дію економічних санкцій проти Росії.

Ми всі знаємо, що Путін не хоче миру, тому ми повинні тиснути на нього, щоб він сів за стіл перемовин. 18-й пакет санкцій буде бити в серце російської військової економіки,

– наголосила президентка Єврокомісії.

За її словами, до кінця року Євросоюз поставить Україні 2 мільйони снарядів. Також ЄС інвестував 1,2 мільярда євро в посилення оборони України.

Ми використовуємо російські гроші. Фактично, Росія оплачує ту зброю, яку буде використовувати Україна. Але Україні потрібно більше,

– підкреслила фон дер Ляєн.

До слова, нещодавно голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що зараз варто переходити на новий рівень використання заморожених російських активів. За його словами, йдеться про не просто використання прибутків, але й про повне використання коштів Росії на оборону та відновлення України.