Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Euractiv.

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До чого готуються у Європі

Журналісти зазначили, що європейські союзники НАТО вже неформально готуються до того, як Альянс має реагувати на можливе скорочення американських військ у Європі. Водночас з Вашингтону надходить небагато чітких сигналів щодо конкретних планів.

Питання не в тому, чи відбудеться скорочення, а в тому, як це зробити без шкоди для чинних оборонних планів НАТО,

– сказав один з дипломатів.

В європейських колах НАТО переконані, що президент США скоротить кількість американських військових, розміщених у Європі та, ймовірно, перекине частину до Азії та на Близький Схід. Зараз їх близько 80 000.

Військове планування хвилюють три головні питання щодо цього:

скільки військових залишить Європу,

наскільки раптовим буде це скорочення,

чи зможуть європейські армії замінити американські спроможності.

Перед самітом НАТО посол США в НАТО Меттью Вітакер заявив, що оцінка Пентагону щодо розгортання американських військ в Європі має бути завершена до кінця літа або на початку осені. За його словами, будь-які зміни відбуватимуться у тісній координації з союзниками, і що виведені підрозділи можуть бути заміщені іншими силами Альянсу.

Водночас генсек НАТО Марк Рютте намагається зняти тривогу щодо намірів США. "Моє послання до європейських колег: перестаньте хвилюватися, натомість запускайте виробництво, інвестуйте в оборону та підтримуйте Україну на високому рівні", – сказав він.