Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

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К чему готовятся в Европе

Журналисты отметили, что европейские союзники НАТО уже неформально готовятся к тому, как Альянс должен реагировать на возможное сокращение американских войск в Европе. В то же время из Вашингтона поступает немного четких сигналов относительно конкретных планов.

Вопрос не в том, состоится ли сокращение, а в том, как это сделать без ущерба для действующих оборонных планов НАТО,

– сказал один из дипломатов.

В европейских кругах НАТО убеждены, что президент США сократит количество американских военных, размещенных в Европе и, вероятно, перебросит часть в Азию и на Ближний Восток. Сейчас их около 80 000.

Военное планирование волнуют три главных вопроса по этому поводу:

сколько военных покинет Европу,

насколько внезапным будет это сокращение,

смогут ли европейские армии заменить американские способности.

Перед саммитом НАТО посол США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что оценка Пентагона по развертыванию американских войск в Европе должна быть завершена до конца лета или в начале осени. По его словам, любые изменения будут происходить в тесной координации с союзниками, и что выведенные подразделения могут быть замещены другими силами Альянса.

В то же время генсек НАТО Марк Рютте пытается снять тревогу относительно намерений США. "Мое послание к европейским коллегам: перестаньте волноваться, вместо этого запускайте производство, инвестируйте в оборону и поддерживайте Украину на высоком уровне", – сказал он.