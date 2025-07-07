Об этом глава МИД страны-агрессора заявил в интервью венгерской газете Magyar Nemzet, передает 24 Канал. Кроме того, чиновник мечтает об отмене антироссийских санкций и возвращении активов.

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Чего требует Лавров

Министр иностранных дел заявил, что Россия остается открытой для решения "украинского конфликта" при условии достижения прочного мира, а не перемирия.

Нам не нужна пауза, которую киевский режим и его внешние кураторы хотели бы взять для перегруппировки войск, продолжения мобилизации и укрепления военного потенциала,

– цинично отметил Лавров.

Для этого российские власти классически требуют устранения так называемых первопричин. Прежде всего речь идет о ликвидации якобы угрозы в связи с расширением НАТО и "втягиванием" в это Украины.

На повестке дня – задача демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе. Все эти положения должны быть прописаны в юридически обязывающем соглашении о мирном урегулировании,

– считают в Кремле.

Не забыл министр и о "защите прав" русскоязычных и "канонически православных" украинцев, а также требование признать оккупированные территории российскими.

Напомним, о готовности к продолжению переговоров с Украиной Владимир Путин рассказывал в телефонном разговоре Дональду Трампу. По словам помощника диктатора Юрия Ушакова, Кремль особенно заинтересован в дипломатическом решении, однако Россия будет добиваться поставленной цели "СВО" – а именно "искоренения первопричин".