Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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Как Кремль манипулирует "первопричинами" войны

24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз озвучил версию о якобы "первопричинах" войны против Украины. Среди них он назвал мнимую дискриминацию русскоязычного населения в Украине и нарушение НАТО обещаний не расширяться на восток.

На этот раз Лавров также заявил о якобы планах Альянса строить военные базы в Крыму и британские намерения возвести базу в Азовском море.

Аналитики отмечают, что еще в декабре 2024 года Лавров в интервью также называл "первопричинами" войны якобы нарушение НАТО обязательств не продвигаться на восток и "агрессивное поглощение" территорий вблизи границ России, а также "дискриминация" украинским правительством этнических русских и русского языка, средств массовой информации и культуры в Украине

В ISW отметили, что в последнее время кремлевские чиновники регулярно подчеркивают, что любое урегулирование войны должно устранить "ее коренные причины". Аналитики обращают внимание, что новая конкретика по базам НАТО и Британии, вероятно, имеет целью ослабить поддержку Украины со стороны Запада и представить Альянс как непосредственную угрозу для России.

"Неоднозначность того, что российские чиновники представляют как "коренные причины" войны, дает Кремлю гибкость, чтобы добавлять конкретику, когда он захочет, и адаптировать свои требования к Украине в любом потенциальном мирном урегулировании в будущем", – резюмировали аналитики.

К слову, в ISW также считают, что Россия может готовиться к потенциальному конфликту с НАТО. Сейчас она создает условия для агрессии против стран, ранее входивших в СССР, но не являющихся членами Альянса.