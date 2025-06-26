Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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Як Кремль маніпулює "першопричинами" війни

24 червня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вкотре озвучив версію про нібито "першопричини" війни проти України. Серед них він назвав уявну дискримінацію російськомовного населення в Україні та порушення НАТО обіцянок не розширюватися на схід.

Цього разу Лавров також заявив про нібито плани Альянсу будувати військові бази в Криму та британські наміри звести базу в Азовському морі.

Аналітики зазначають, що ще в грудні 2024 року Лавров в інтерв'ю також називав "першопричинами" війни буцімто порушення НАТО зобов'язань не просуватися на схід і "агресивне поглинання" територій поблизу кордонів Росії, а також "дискримінація" українським урядом етнічних росіян і російської мови, засобів масової інформації та культури в Україні

У ISW зауважили, що останнім часом кремлівські чиновники регулярно наголошують, що будь-яке врегулювання війни має усунути "її корінні причини". Аналітики звертають увагу, що нова конкретика щодо баз НАТО та Британії, ймовірно, має на меті послабити підтримку України з боку Заходу й представити Альянс як безпосередню загрозу для Росії.

"Неоднозначність того, що російські чиновники представляють як "корінні причини" війни, дає Кремлю гнучкість, щоб додавати конкретику, коли він захоче, й адаптувати свої вимоги до України в будь-якому потенційному мирному врегулюванні в майбутньому", – резюмували аналітики.

До слова, в ISW також вважають, що Росія може готуватися до потенційного конфлікту з НАТО. Наразі вона створює умови для агресії проти країн, що раніше входили до СРСР, але не є членами Альянсу.