Основні зусилля ворог зосередив на Донеччині. Останні 5 місяців загарбники утримують підвищений темп наступу, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

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Де наступатимуть росіян влітку

Раніше російським військам було важко вести одночасно великомасштабні наступальні операції, тому вони компенсували це проведенням обмежених наступів у різних секторах фронту – зменшуючи інтенсивність в одному секторі при її збільшенні в іншому.

Проте наразі окупанти, схоже, ведуть принаймні три одночасні масштабні наступальні операції у напрямках: Борової – Лиману, Костянтинівки та Новопавлівки.

Також спостерігається значна концентрація особового складу на півночі Сумської області, хоча українські сили, схоже, стримують російські просування в цьому районі.

За цей період посилених наступів росіянам не вдалося досягти значних успіхів, частково через те, що вони значною мірою покладаються на погано підготовлену піхоту, намагаючись просунутися попри українську оборону, яка активно застосовує дрони.

Продовження інтенсивних наступальних дій, імовірно, свідчить про межі поточних наступальних можливостей Росії, і навряд чи Росія зможе розпочати окрему масштабну "літню" наступальну кампанію.

За словами головкома Сирського, станом на 22 червня російська армія має близько 695 000 військовослужбовців, дислокованих в Україні (включно з оперативним резервом), а також 13 дивізій та невстановлену кількість полків і бригад (загалом приблизно 121 000 військових) у стратегічному резерві.

У найближчій перспективі малоймовірно, що Росія кине весь цей резерв на фронт в Україні. Москва вже, схоже, має перевагу в живій силі на пріоритетних напрямках, але основна проблема – подолання 15–20-кілометрової "сірої зони", яку створили активні дії українських і російських дронів. Істотне збільшення чисельності військ навряд чи допоможе подолати цю проблему.