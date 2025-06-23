Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт та засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко. За його словами, нашій державі необхідно зосередитися на виробництві власної зброї та кількох інших аспектах.

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Як Україна може переламати хід війни

Один із головних напрямів – розвиток далекобійної зброї. У 2024 році вийшла на бойові випробування крилата ракета "Довгий Нептун". Зараз важливо масштабувати її виробництво та забезпечити серійне виготовлення.

У цьому ж році проведено бойові випробування з ураженням пунктів управління ворога, зокрема, за даними іноземних джерел, – по стартових позиціях ракет "Іскандер". Для цього використовувався український ОТРК "Сапсан" з балістичною ракетою. Ці випробування потрібно продовжити, підтвердити результати та масштабувати виробництво.

Окрема увага має бути зосереджена на місцях виробництва "Шахедів". Хоча постачання з Ірану суттєво зменшилися або навіть майже припинилися, Росія налагодила власне виробництво в Єлабузі, що в Татарстані. Щоб зірвати його, потрібне точне виявлення локацій – виробничих площ, потужностей, проживання персоналу тощо. Для знищення такого об'єкта потрібен відповідний арсенал – на жаль, його ще не вистачає.

Ворог активно масштабує використання дронів. Наприклад, під час масованого удару 17 червня Росія застосувала понад 440 безпілотників, з яких близько 280 були "Шахеди". Вага бойової частини цих дронів збільшена до 90 кілограмів (раніше – 50, потім – 75). Сукупна потужність удару дронів перевищує навіть ударні характеристики крилатих і балістичних ракет, які також використовувались у тому ж обстрілі.

З цього випливає потреба не лише в системах ППО проти крилатих і балістичних ракет, а й у засобах знищення "Шахедів". Україна вже розробляє дрони-перехоплювачі – як для враження розвідувальних БпЛА, так і ударних. Ці ж системи потенційно можуть діяти і проти "Шахедів".

При цьому український дрон коштуватиме на порядок менше за "Шахед", який коштує приблизно 120 тисяч доларів, навіть попри дорожчі комплектуючі,

– зазначив Ігор Романенко.

Спільно з країнами НАТО ведуться прискорені випробування систем, здатних знищувати керовані авіабомби, які стали великою проблемою останні два роки.