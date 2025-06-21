Незалежні російські опитування свідчать про доволі низьку популярність війни серед населення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Путін боїться заколоту, а тому продовжує воювати

Опитування незалежного "Левада-центру" свідчить: 59% громадян Росії підтримують ідею мирних переговорів, серед молоді ця цифра сягнула 76%. Тиск також чинять великі бізнесові кола, які хочуть повернення до нормального економічного обігу. Проте влада ігнорує ці настрої, орієнтуючись на вимоги агресивної меншості – крайніх імперців, серед яких журналіст Сергій Марков і ідеолог "русского міра" Олександр Дугін. Обидва виступають категорично проти компромісів і закликають до ескалації.

Як зауважує The Telegraph, Путін свідомо ставить на націоналістів, оскільки вважає їх потенційною загрозою власному правлінню. Приклад невдалого заколоту "вагнерівців" у червні 2023 року лише посилив це переконання. Хоча Євгена Пригожина було ліквідовано, а Ігоря Гіркіна ув’язнено, загроза з боку цього середовища залишається актуальною.

В той час як Захід сподівається на ліберальну революцію в Росії, Путін боїться ультранаціоналістичної.

Націоналісти не визнають жодного сценарію, окрім повного знищення української державності. І саме це, на думку The Telegraph, змушує Путіна підтримувати воєнну напругу – не стільки з позиції сили, скільки зі страху. Загальна мобілізація або ядерний шантаж – вимоги крайніх – наразі неприйнятні, бо можуть підірвати внутрішню стабільність і стосунки з партнерами на Сході відповідно.

Таким чином, автор матеріалу робить висновок: попри диктаторський контроль, Путін значно залежніший від внутрішніх балансів, ніж може здаватися – і ця вразливість дедалі більше визначає його політичні рішення.