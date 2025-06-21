Втім, в ООН відредагували американську версію. Зокрема, слово "конфлікт" замінили фразою "російське вторгнення в Україну". Через це США не підтримали і власну резолюцію також, передає 24 Канал.

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За лаштунками резолюції щодо вторгнення

Як з'ясувало французьке видання Le Monde, США таємно узгоджували власний проєкт документа з російською стороною.

21 лютого між представниками США, Британії та Франції в ООН відбулася розмова. Американка Дороті Ші сказала колегам – французу Ніколя де Рів'єру і британці Барбарі Вудворд, що США просять Україну відкликати її проєкт резолюції та розраховують на підтримку власного з боку європейців.

Рів'єр запитав у ШІ, що саме передбачає американський проєкт резолюції. Та відповіла: "Мир, а не війна". Французький посол на це жартома запитав: "Це російсько-американська ініціатива?".

Пізніше у Великій Британії та Франції журналістам підтвердили, що США справді обговорювали з росіянами свій проєкт резолюції за спинами європейців.

Представники країни ЄС провели засідання, на якому вирішили, що Україна не повинна відкликати свій проєкт резолюції. Також було домовлено, що Велика Британія протистоятиме США в Раді Безпеки ООН, а Франція – у Генеральній Асамблеї.

У Генасамблеї Франція подала в текст американської резолюції такі поправки, які її підривали. У такий спосіб за українську версію проголосували в оригінальному вигляді, а американську підтримали лише у зміненому. Один з європейських дипломатів, пише видання, зауважив, що США "зазнали фіаско".