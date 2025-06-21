Як пише The New York Post, 38-річний Гор не здав форму SF-86 – понад 100-сторінковий документ, який зобов'язані заповнювати всі, хто потребує допуску до державної таємниці, передає 24 Канал.

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Що приховує могутній радник Трампа

У формі, яку досі не заповнив Серджіо Гор, треба розкрити, зокрема місце народження та наявність іноземних зв'язків. Неправдива відповідь загрожуватиме кримінальною відповідальністю.

Гор стверджує, що походить з Мальти. Втім, в острівній країні не змогли це підтвердити.

Сам посадовець у коментарі The Post відмовився розкрити своє місце народження, лише уточнивши, що це "не Росія".

За словами джерел, відмова Гора подавати SF-86 на момент запиту журналістів є рідкісною або навіть унікальною серед співробітників Білого дому. Наразі він має тимчасовий допуск до секретної інформації, як і деякі інші посадовці Трампа, які ще очікують на завершення перевірки.

Білий дім, натомість, заявив, що, Гор "заповнив форму", але не повідомив, коли її буде подано. Прессекретарка Білого дому Каролін Левітт наголосила, що Серджіо – "довірений радник президента Трампа" і висловила сум з приводу того, що, мовляв "The New York Post займається безпідставними плітками".

Не Гор, а Гороховський

Стрімке кар'єрне піднесення Гора – від помічника сенатора Ренда Пола до однієї з ключових фігур в американській політиці — вразило багатьох.

У 2021 році він розбагатів, заснувавши разом із Дональдом Трампом-молодшим видавництво, яке випустило фотокнигу з офіційними знімками президента. У 2022 році Гор придбав семикімнатний маєток біля Пальм-Біч, недалеко від Мар-а-Лаго.

Близько десятка посадовців, які працювали з Гором, кажуть, що він постійно згадував, що він мальтієць – це стало частиною його ідентичності.

У 2006 році 19-річний Гор розповів журналістам, що емігрував із Мальти у віці 12 років – у 1998 або 1999. Жодної іншої країни проживання не згадував.

Білий дім підтвердив, що Гор (який у школі носив прізвище Гороховський) навчався в початковій і середній школах у Мальті, хоча точні дати неясні.

Як повідомив ексспівробітник газети The Washington Post Брайан Кребс, Гор колись використовував унікальний і довгий пароль 961649507273 для своєї електронної пошти sergio.gor@gmail.com. Цей самий пароль, за даними журналіста, використовували для семи поштових скриньок у доменній зоні Росії.

Одну з них — goryachev-sergey@yandex.ru – зареєстрував Сергій Горячов, який народився в російській глибинці у Тольятті. Горячов – громадянин країни-агресора Росії, прописаний у Москві та нібито займається підприємництвом. Сам Горячов спростував можливі зв'язки з чиновником Білого дому у розмові з російським виданням "Агенство".

За інформацією видання The Dispatch, Гор переїхав до США з Мальти 1999 року, потім закінчив середню школу в передмісті Лос-Анджелеса. У школі та на початку свого навчання в Університеті Джорджа Вашингтона він носив прізвище Гороховський, яке пізніше скоротив, йшлося в публікації. Ті, хто тоді знав Гора особисто, кажуть, що він народився в СРСР.