Как пишет The New York Post, 38-летний Гор не сдал форму SF-86 – более 100-страничный документ, который обязаны заполнять все, кто нуждается в допуске к государственной тайне, передает 24 Канал.

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Что скрывает могущественный советник Трампа

В форме, которую до сих пор не заполнил Серджио Гор, надо раскрыть, в частности место рождения и наличие иностранных связей. Неправдивый ответ будет грозить уголовной ответственностью.

Гор утверждает, что происходит с Мальты. Впрочем, в островной стране не смогли это подтвердить.

Сам чиновник в комментарии The Post отказался раскрыть свое место рождения, лишь уточнив, что это "не Россия".

По словам источников, отказ Гора подавать SF-86 на момент запроса журналистов является редким или даже уникальным среди сотрудников Белого дома. Сейчас он имеет временный допуск к секретной информации, как и некоторые другие чиновники Трампа, которые еще ожидают завершения проверки.

Белый дом заявил, что, Гор "заполнил форму", но не сообщил, когда она будет подана. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что Серджио – "доверенный советник президента Трампа" и выразила печаль по поводу того, что, мол "The New York Post занимается безосновательными сплетнями".

Не Гор, а Гороховский

Стремительный карьерный подъем Гора – от помощника сенатора Рэнда Пола до одной из ключевых фигур в американской политике – поразил многих.

В 2021 году он разбогател, основав вместе с Дональдом Трампом-младшим издательство, которое выпустило фотокнигу с официальными снимками президента. В 2022 году Гор приобрел семикомнатный особняк возле Пальм-Бич, недалеко от Мар-а-Лаго.

Около десятка чиновников, которые работали с Гором, говорят, что он постоянно упоминал, что он мальтиец – это стало частью его идентичности.

В 2006 году 19-летний Гор рассказал журналистам, что эмигрировал из Мальты в возрасте 12 лет – в 1998 или 1999. Никакой другой страны проживания не упоминал.

Белый дом подтвердил, что Гор (который в школе носил фамилию Гороховский) учился в начальной и средней школах в Мальте, хотя точные даты неясны.

Как сообщил экс-сотрудник газеты The Washington Post Брайан Кребс, Гор когда-то использовал уникальный и длинный пароль 961649507273 для своей электронной почты sergio.gor@gmail.com. Этот же пароль, по данным журналиста, использовали для семи почтовых ящиков в доменной зоне России.

Один из них – goryachev-sergey@yandex.ru – зарегистрировал Сергей Горячев, родившийся в российской глубинке в Тольятти. Горячев – гражданин страны-агрессора России, прописан в Москве и якобы занимается предпринимательством. Сам Горячев опроверг возможные связи с чиновником Белого дома в разговоре с российским изданием "Агентство".

По информации издания The Dispatch, Гор переехал в США из Мальты в 1999 году, затем окончил среднюю школу в пригороде Лос-Анджелеса. В школе и в начале своего обучения в Университете Джорджа Вашингтона он носил фамилию Гороховский, которую позже сократил, говорилось в публикации. Те, кто тогда знал Гора лично, говорят, что он родился в СССР.