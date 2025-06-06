Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Axios. Соответствующую информацию изданию предоставили осведомленные источники.

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Как Серджо Гор разжег спор между Маском и Трампом

Дональд Трамп признал, что отзыв кандидатуры Джареда Айзекмана, основателя компании по обработке платежей Shift4 Payments, на должность главы NASA "расстроил" Маска, который является близким к миллиардеру. Это был один из факторов, среди многих, которые привели к ожесточенной перепалке 5 июня между президентом и его бывшим "первым другом".

Илон Маск провел целый день, критикуя Дональда Трампа в соцсети X. Это ошеломило советников президента, а некоторые из них возмутились действиями Гора, чьи напряженные отношения с Маском стали причиной для спора.

Республиканцы в Сенате также обвинили Серджо Гора в том, что он помог сорвать назначение Айзекмана, чтобы свести счеты с Маском, который критиковал руководство Гором кадровым офисом Белого дома.



Серджо Гор вместе с Дональдом Трампом / Фото с фейсбука Серджо Гора

В издании отмечают, что Серджо Гор – один из самых влиятельных советников Трампа в Белом доме, а также соучредитель издательства Winning Team Publishing вместе с Дональдом Трампом-младшим. Издательство публикует книги Трампа и его партнеров, а также обеспечивает президента США необходимыми средствами от выручки.

Гор часто бывает в резиденции Трампа Мар-а-Лаго и поддерживает тесные отношения с бывшим руководителем Marvel Айком Перлмуттером – одним из ближайших друзей Трампа и крупным донором.

Именно Гор был ведущим работником по сбору средств в кампании по переизбранию Трампа на выборах 2020 года. А во время президентской кампании 2024 года он основал протрамповскую организацию, которая потратила на его поддержку 72 миллиона долларов США,

– говорится в материале.

Как человек, ответственный за проверку политических назначенцев, Гор ввел тесты на лояльность. Так он хочет убедиться, что новые служащие искренне поддерживают политику Трампа – и что они не жертвуют средства демократам.

А Джаред Айзекман спонсировал демократов во время прошлых выборов. Именно это подчеркивал Гор, когда предлагал Трампу снять его кандидатуру с должности главы NASA.

Почему у Маска и Гора были напряженные отношения

Газета The New York Times писали, что между Илоном Маском и Серджо Гором были напряженные отношения проявились еще в марте во время ожесточенного заседания Кабинета министров, на котором основатель SpaceX поссорился с государственным секретарем Марко Рубио.

Известно, что Гора возмущало вмешательство Маска в кадровые вопросы в Белом доме.

Серджо дал понять, что ему не нравится тон Маска... и что он был недоволен тем, что Маск публично вызвал его на ковер перед всем Кабинетом,

– сказал один из чиновников Белого дома, присутствовавший на той встрече.

В свою очередь, Гор утверждает, что он якобы непричастен к отмене назначения Айзекмана. Он говорит, что это, мол, дело рук сенаторов-республиканцев, в частности сенатора от Техаса Теда Круза.

Но советники в нескольких офисах сенаторов-республиканцев, в частности в офисе Круза, говорят, что им ничего не известно о каких-либо оппонентах Айзекмана среди законодателей.

В то же время Серджо Гор сильно подстрекал Трампа относительно пожертвований демократам от Айзекмана, чтобы президент США в конце концов отозвал его кандидатуру.