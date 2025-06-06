Маск теперь стал критиком политики Трампа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Трамп планирует продать или кому-то подарить свою красную Tesla

По информации журналистов, Трамп планирует кому-то подарить или продать красную Tesla, которую купил в знак поддержки Илона Маска. Накануне машину видели возле Белого дома – в четверг.

После обострения публичного конфликта между двумя влиятельными фигурами, Трамп заявил, что больше не слишком озабочен отношениями с основателем Tesla. На вопрос журналиста о возможном диалоге с Маском, Трамп иронично ответил: "Вы имеете в виду человека, который сошел с ума?"

По словам президента, Илон Маск якобы пытается выйти с ним на связь, однако сам Трамп "не особо" заинтересован в этом разговоре. Советники главы государства отмечают, что он больше расстроен, чем раздражен ситуацией, а один из них описал настроение Трампа как "подавленное".

Конфликт обострился после критики со стороны Маска в адрес законопроекта Трампа, который касаются налоговой политики и вопросов иммиграции. Предприниматель даже предположил, что Трамп не выиграл бы выборы без его поддержки, призвал к импичменту президента и безосновательно намекнул на связь Трампа с материалами по делу Джеффри Эпштейна.

В ответ Трамп назвал Маска "сумасшедшим" и пригрозил пересмотром контрактов и государственного финансирования компаний, связанных с миллиардером.