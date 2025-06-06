Про е повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Axios. Відповідну інформацію виданню надали обізнані джерела.

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Як Серджо Гор розпалив суперечку між Маском і Трампом

Дональд Трамп визнав, що відкликання кандидатури Джареда Айзекмана, засновника компанії з обробки платежів Shift4 Payments, на посаду очільника NASA "засмутило" Маска, який є близький до мільярдера. Це був один із факторів, серед багатьох, які призвели до разючої перепалки 5 червня між президентом та його колишнім "першим другом".

Ілон Маск провів цілий день, критикуючи Дональда Трампа у соцмережі X. Це приголомшило радників президента, а деякі з них обурилися діями Гора, чиї напружені стосунки з Маском стали причиною для суперечки.

Республіканці в Сенаті також звинуватили Серджо Гора в тому, що він допоміг зірвати призначення Айзекмана, щоб звести рахунки з Маском, який критикував керівництво Гором кадровим офісом Білого дому.



Серджо Гор разом із Дональдом Трампом / Фото з фейсбуку Серджо Гора

У виданні наголошують, що Серджо Гор – один із найвпливовіших радників Трампа в Білому домі, а також співзасновник видавництва Winning Team Publishing разом із Дональдом Трампом-молодшим. Видавництво публікує книги Трампа та його партнерів, а також забезпечує президента США необхідними коштами від виторгу.

Гор часто буває в резиденції Трампа Мар-а-Лаго і підтримує тісні стосунки з колишнім керівником Marvel Айком Перлмуттером – одним із найближчих друзів Трампа і великим донором.

Саме Гор був провідним працівником зі збору коштів у кампанії з переобрання Трампа на виборах 2020 року. А під час президентської кампанії 2024 року він заснував протрампівську організацію, яка витратила на його підтримку 72 мільйони доларів США,

– мовиться у матеріалі.

Як людина, відповідальна за перевірку політичних призначенців, Гор запровадив тести на лояльність. Так він хоче переконатися, що нові службовці щиро підтримують політику Трампа – і що вони не жертвують кошти демократам.

А Джаред Айзекман спонсорував демократів під час минулих виборів. Саме на цьому наголошував Гор, коли пропонував Трампу зняти його кандидатуру з посади очільника NASA.

Чому у Маска і Гора були напружені стосунки

Газета The New York Times писали, що між Ілоном Маском і Серджо Гором були напружені стосунки проявилися ще у березні під час запеклого засідання Кабінету міністрів, на якому засновник SpaceX посварився з державним секретарем Марко Рубіо.

Відомо, що Гора обурювало втручання Маска в кадрові питання у Білому домі.

Серджо дав зрозуміти, що йому не подобається тон Маска… і що він був незадоволений тим, що Маск публічно викликав його на килим перед усім Кабінетом,

– сказав один із чиновників Білого дому, що був присутній на тій зустрічі.

Своєю чергою, Гор стверджує, що він нібито непричетний до скасування призначення Айзекмана. Він каже, що це, мовляв, справа рук сенаторів-республіканців, зокрема сенатора від Техасу Теда Круза.

Але радники в кількох офісах сенаторів-республіканців, зокрема в офісі Круза, кажуть, що їм нічого не відомо про будь-яких опонентів Айзекмана серед законодавців.

Водночас Серджо Гор сильно підбурював Трампа щодо пожертв демократам від Айзекмана, щоб президент США зрештою відкликав його кандидатуру.