У зверненні 21 червня Володимир Зеленський прокоментував цинічну заяву очільника Кремля, передає 24 Канал.

Дивіться також Путін вимагає від України визнати результати "референдумів" на окупованих територіях

Бенефіс Путіна для США

Глава держави зауважив, що путінська брава на економічному форумі передусім була адресована для США. За словами політика, диктатор цілком відверто сказав про те, що хоче захопити усю Україну. Це бажання в очільника Кремля є не з 2014 року, а давно, оскільки він сормований, російським імперіалізмом.

Зеленський підкреслив, що загарбницькі амбіції Путіна виходять далеко за межі самої України. Він націлений також на Білорусь, країни Балтії, Молдову, Кавказ, Казахстан. Коли Путін говорить про захоплення України, йдеться про усі місця на землі, куди можуть дістатись російські вбивці.

"Влада Путіна закінчується там, де закінчуються можливості російських вбивць", – пояснив Зеленський.

Президент заявив, що Україна знайде дрони на кожну ногу російського окупанта, вона буде захищатися. Цілком очевидним є те, що боротьба за незалежність України тотожна битві за виживання українців.