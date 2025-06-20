Таку заяву він зробив у п'ятницю, 20 червня, виступаючи під час Петербурзького міжнародного економічного форуму. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що заявив Путін

Володимир Путін назвав ситуацію в Україні трагедією, яка нібито відбувається через дії Заходу. Крім того, за його словами, Росії належить усе, куди ступає нога російського солдата. Він вкотре повторив наратив про "один народ".

Російський та український народи – один народ. У цьому сенсі вся Україна наша,

– заявив він.

До слова, раніше Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде. Диктатор вкотре заявив про нібито нелегітимність українського президента.

Нещодавно він заперечив, що Росія знищила житлові квартали в Києві, адже, за його словами, удар нібито був "по військових заводах". Він також заявив, що Росія не дозволить існування на території України збройних сил, які "загрожують" Росії.