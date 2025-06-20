Деталі передає 24 Канал.

Дивіться також Трамп – єдиний на планеті не розуміє, чого хоче Путін в Україні: інтерв'ю зі Стівеном Бланком

Що сказав Путін про Україну 20 червня

Диктатор відповів на маніпулятивне запитання ведучого форуму. Той спитав, мовляв, Трамп хоче беззастережної капітуляції Ірану, а чи прагне Путін того ж від Зеленського, "адже це така сама ситуація".

Путін не погодився, що США та Іран можна порівняти з Росією та Україною. Але його відповідь теж була цинічна та маніпулятивна.

Ця ситуація не така сама, а принципово інша. Ми не домагаємось капітуляції з боку України – ми наполягаємо на визнанні реалій, що склалися на землі,

– заявив Путін.

Про ці "реалії на землі" росіяни заявляють уже не вперше. Ці слова означають, що Україна має визнати захоплені Москвою території російськими і відмовитися від їхнього повернення.

Водночас у фантазії росіян "їхніми" є Запоріжжя, яке вони не захоплювали, і Херсон, який вони залишили як "жест доброї волі". Імовірно, Путін вважає, що якщо росіяни контролюють частину Запорізької і Херсонської областей, то можуть претендувати і на обласні центри. І навпаки: якщо вони захопили Донецьк і Луганськ, то мусять отримати на додачу всю Донеччину та Луганщину.

Окрім указаних чотирьох областей, які загарбники внесли в свою "конституцію", росіяни прагнуть залишити собі й український Крим. Усе це входить в путінське поняття "реалій на землі".

Слід сказати, що 20 червня Пєсков відверто сказав: Москва не хоче перемир'я, оскільки має "стратегічну перевагу". Тож окупанти не збираються відмовлятися від своїх загарбницьких планів щодо України.