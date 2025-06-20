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Что сказал Путин об Украине 20 июня

Диктатор ответил на манипулятивный вопрос ведущего форума. Тот спросил, мол, Трамп хочет безоговорочной капитуляции Ирана, а хочет ли Трамп Путин того же от Зеленского, "ведь это такая же ситуация".

Путин не согласился, что США и Иран можно сравнить с Россией и Украиной. Но его ответ тоже был циничный и манипулятивный.

Эта ситуация не такая же, а принципиально другая. Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины – мы настаиваем на признании реалий, сложившихся на земле,

– заявил Путин.

Об этих "реалиях на земле" россияне заявляют уже не впервые. Эти слова означают, что Украина должна признать захваченные Москвой территории российскими и отказаться от их возвращения.

В то же время в фантазии россиян "их" и Запорожье, которое они не захватывали, и Херсон, который они оставили как "жест доброй воли". Вероятно, Путин считает, что если россияне контролируют часть Запорожской и Херсонской областей, то могут претендовать и на областные центры. И наоборот: если они захватили Донецк и Луганск, то должны получить в придачу всю Донецкую и Луганскую области.

Кроме указанных четырех областей, которые захватчики внесли в свою "конституцию", россияне стремятся оставить себе и украинский Крым. Все это входит в путинское понятие "реалий на земле".

Следует сказать, что 20 июня Песков откровенно сказал: Москва не хочет перемирия, поскольку имеет "стратегическое преимущество". Поэтому оккупанты не собираются отказываться от своих захватнических планов в отношении Украины.