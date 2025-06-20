Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на анализ пропагандистского фильма о Путине российского издания.

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Экскурсия по квартире российского диктатора в Кремле

Известно, что апартаменты Владимира Путина занимают северную часть третьего этажа Сенатского дворца Кремля, а окна его спальни могут выходить на Красную площадь.

Вид с Красной площади на апартаменты российского диктатора / Фото российских СМИ

В документальном фильме экскурсия начинается в гостиной, расположенной на третьем этаже здания. Она соединяет внешние корпуса дворца, а окна комнаты выходят во внутренний двор. В этой же части здания расположена столовая, где во время интервью стоял список иконы Спас Нерукотворный и кухня, откуда Путин выносил кефир и другие продукты для пропагандиста.

Помещение Владимира Путина / Фото российских СМИ

На третьем этаже дворца также расположены часовня,, библиотека и спортзал. Окна этих помещений выходят на здание кремлевского Арсенала.

Следует заметить, что портрет императора Российской империи Александра III установлен прямо под зеркалом. Таким образом российский диктатор может смотреть одновременно на него и на себя.

Портрет Александра III у зеркала Путина / Скриншот из пропагандистского фильма

Глава Кремля не показывает спальни в фильме, но указывает, что две находятся в северной части дворца. Анализ издания показал, что их окна могут выходить на Красную площадь.