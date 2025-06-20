Про це пише 24 Канал із посиланням на аналіз пропагандистського фільму про Путіна російського видання.

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Екскурсія помешканням російського диктатора в Кремлі

Відомо, що апартаменти Владіміра Путіна займають північну частину третього поверху Сенатського палацу Кремля, а вікна його спальні можуть виходити на Червону площу.

Вид з Червоної площі на апартаменти російського диктатора / Фото російських ЗМІ

У документальному фільмі екскурсія розпочинається у вітальні, що розташована на третьому поверху будівлі. Вона з'єднує зовнішні корпуси палацу, а вікна кімнати виходять у внутрішній двір. У цій же частині будівлі розташована їдальня, де під час інтерв'ю стояв список ікони Спас Нерукотворний та кухня, звідки Путін виносив кефір та інші продукти для пропагандиста.

Помешкання Владіміра Путіна / Фото російських ЗМІ

На третьому поверсі палацу також розташовані каплиця, бібліотека та спортзал. Вікна цих приміщень виходять на будівлю кремлівського Арсеналу.

Слід зауважити, що портрет імператора Російської імперії Олександра III встановлений прямо під дзеркалом. Таким чином російський диктатор може дивитися водночас на нього та на себе.

Портрет Олександра III біля дзеркала Путіна / Скриншот з пропагандистського фільму

Очільник Кремля не показує спальні в фільмі, але вказує, що дві знаходяться у північній частині палацу. Аналіз видання показав, що їхні вікна можуть виходити на Червону площу.