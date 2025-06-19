Путін заявив, що начебто готовий вести переговори з нашою державою й особисто зустрітись із Володимиром Зеленським. Попри це він висловив сумніви щодо легітимності українського президента. Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов розповів 24 Каналу, що таким чином диктатор і далі наполягає на проведенні виборів в Україні.

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Юрій Богданов зауважив, що економіка Росії зараз ледь не на межі краху. Про це на петербурзькому міжнародному економічному форумі говорили глава центрального банку та міністр економіки Росії.

На цьому фоні виходить Путін і суперечить власним міністром, кажучи, що у них все добре і буде ще краще. Я думаю, що він, як і завжди, намагається покращити свою перемовну позицію, щоб всі були більш договороздатні, але цього, звісно, не буде,

– підкреслив спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

Путін схожими заявами про готовність до переговорів, ймовірно, намагається вирішити 3 основні завдання.

Перше – утримати Дональда Трампа від різких рухів щодо себе.

Друге – залякати Україну та Європу, щоб схилити українське суспільство до капітуляції.

Третє – намагається продати своєму оточенню та росіянам, що у нього начебто все під контролем.

Поки невідомо, на скільки часу у кремлівського диктатора вистачить запасу міцності, щоб виконати ці завдання. Юрій Богданов вважає, що до кінця осені 2025 року, якщо наступ Росії на фронті не матиме суттєвого успіху, Путін буде більш договороздатним, ніж зараз.

Цікаво, прессекретар кремлівського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що потенційна зустріч між лідерами Росії, США та України можлива лише після ретельної підготовки. За його словами, така подія має стати підсумком тривалої дипломатичної роботи. У Кремлі також висловили сподівання на третій раунд переговорів з Україною, зазначивши, що умови нині вже відрізняються від ситуації трирічної давнини.