Основні тези з пресконференції Владіміра Путіна читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Що цього разу заявив Путін
Путін прокоментував можливість зустрічі з Трампом
Владімір Путін заявив, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом була б корисною, але вона "має бути підготовленою".
Очільник Кремля вкотре заперечив, що Росія знищила житлові квартали в Києві, адже, за його словами, удар нібито був "по військових заводах".
Путін також заявив, що Росія не дозволить існування на території України збройних сил, які, на його думку, "становлять загрозу для Росії та її громадян".
Путін заявив, що "Росія віддала Україні понад 6 тисяч тіл полеглих військовослужбовців, натомість отримала 57".
За його словами, країна-терористка готова віддати ще понад 3 тисячі тіл солдат ЗСУ.
Коли продовжаться переговори
Владімір Путін заявив, що "ситуація для Києва погіршуватиметься".
Водночас очільник Кремля додав, що Росія готова продовжувати переговори. Новий раунд переговорів України та Росії можливий після 22 червня.
Чи зустрінеться Путін із Зеленським
Я готовий зустрічатися із Зеленським, питання в тому, хто підписуватиме документи?
– сказав Путін.
За його словами, така зустріч можлива на завершальному етапі переговорів, щоб "поставити крапку".
Кремлівський диктатор цинічно заявив, що потрібно не просто врегулювати війну в Україні зараз, а знайти рішення надовго.
Владімір Путін погодився з тезою Трампа про те, що якби той був президентом США на попередньому терміні, війна в Україні нібито не розпочалася б.
Путін прокоментував напад на НАТО
Очільник Кремля заявив, що легенда про плани Росії напасти на НАТО – це "маячня".
Він також додав, що Росія нібито не вважає будь-яке переозброєння НАТО загрозою безпеці країни.
Владімір Путін заявив, що у Росії "дуже добрі відносини" з Іраном.
Що Путін каже про Близький Схід
Путін заявив, що всім учасникам ірано-ізраїльського конфлікту "було б правильно домовитись з урахуванням інтересів усіх сторін".
За його словами, угода має враховувати право Ірану на мирний атом, у тому числі не лише в енергетиці, і право Ізраїлю на безумовну безпеку.
Владімір Путін цинічно заявив, що Росія розглядає ФРН, не як нейтральну державу, а як сторону, яка підтримує Україну і "навіть як співучасника бойових дій".
Хто може стати посередником у переговорах
У Путіна запитали, чи розглядає Росія Німеччину, як посередника у врегулюванні війни в Україні.
Чи може Німеччина зробити більший внесок, ніж Сполучені Штати, як посередник у наших переговорах з Україною? Я сумніваюся. Посередник має бути нейтральним,
– відповів Путін.
Як приклад очільник Кремля згадав про німецькі танки Leopard, які застосовуються на полі бою в Україні.
Путін висловився про партнерство з Китаєм
Владімір Путін заявив, що Росія нібито стає помітним партнером для КНР. За його словами, наразі країни розвивають і військово-технічну співпрацю, і військову.