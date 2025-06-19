01:21, 19 червня

Очільник Кремля вкотре заперечив, що Росія знищила житлові квартали в Києві, адже, за його словами, удар нібито був "по військових заводах".

Путін також заявив, що Росія не дозволить існування на території України збройних сил, які, на його думку, "становлять загрозу для Росії та її громадян".