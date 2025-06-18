Росія не надала та не планує надавати Ірану підтримки під час атаки Ізраїлю, хоча раніше обидві країни активно співпрацювали. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times та Bloomberg.

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Пріоритетом залишилася війна проти України

Як нагадують аналітики NYT, Іран постачав Росії "Шахеди" в перший рік повномасштабної війни проти України. Також допоміг збудувати завод із виробництва цих БпЛА. А у січні 2025 року Москва й Тегеран підписали угоду про стратегічне партнерство. Проте зараз Росія не надала жодної суттєвої допомоги Тегерану.

Видання пише, що це демонструє втрату Москвою впливу на Близькому Сході.

Як припускають аналітики, Росія зосереджена на повномасштабній війні проти України, тому не має ні ресурсів, ні стратегічного інтересу підтримувати конфлікт.

Що вони можуть дозволити собі послати іранцям наразі в плані військової техніки, враховуючи вимоги конфлікту проти України?

– сказав співрозмовник.

Росія не має ресурсів на підтримку Ірану

У матеріалі Bloomberg вказано, що Ізраїль не зацікавлений у переговорах за посередництва Москви. За інформацією джерел видання, у Кремлі усвідомлюють, що не можуть вплинути на ситуацію.

На тлі зусиль Росії зберегти партнерство з ОАЕ та Саудівською Аравією, які вороже ставляться до посилення Ірану, допомога Тегерану могла б зруйнувати важливі зв'язки.

Крім того, за деякими оцінками, Москва не хоче, щоб Іран отримав ядерну зброю, і прагне уникати залучення у конфлікт.

Аналітики вказують, що бездіяльність Росії може мати для неї вигоду. Через війну Ізраїлю з Іраном зростають ціни на нафту, що підтримує економіку окупантів в умовах західних санкцій. Водночас Кремль намагається зберегти теплі відносини з Дональдом Трампом.

До слова, російський диктатор провів розмови з керівництвом Ізраїлю та Ірану. Він засудив конфлікт та висловив підтримку Тегерану. Водночас попри підписану угоду про стратегічне партнерство, Росія не здатна підтримати Іран через брак ресурсів.