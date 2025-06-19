01:21, 19 июня

Глава Кремля в очередной раз отрицал, что Россия уничтожила жилые кварталы в Киеве, ведь, по его словам, удар якобы был "по военным заводам".

Путин также заявил, что Россия не позволит существования на территории Украины вооруженных сил, которые, по его мнению, "представляют угрозу для России и ее граждан".