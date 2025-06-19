Основные тезисы из пресс-конференции Владимира Путина читайте в материале 24 Канала.
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Что на этот раз заявил Путин
Путин прокомментировал возможность встречи с Трампом
Владимир Путин заявил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом была бы полезной, но она "должна быть подготовленной".
Глава Кремля в очередной раз отрицал, что Россия уничтожила жилые кварталы в Киеве, ведь, по его словам, удар якобы был "по военным заводам".
Путин также заявил, что Россия не позволит существования на территории Украины вооруженных сил, которые, по его мнению, "представляют угрозу для России и ее граждан".
Путин заявил, что "Россия отдала Украине более 6 тысяч тел павших военнослужащих, взамен получила 57".
По его словам, страна-террористка готова отдать еще более 3 тысяч тел солдат ВСУ.
Когда продолжатся переговоры
Владимир Путин заявил, что "ситуация для Киева будет ухудшаться".
В то же время глава Кремля добавил, что Россия готова продолжать переговоры. Новый раунд переговоров Украины и России возможен после 22 июня.
Встретится ли Путин с Зеленским
Я готов встречаться с Зеленским, вопрос в том, кто будет подписывать документы?
– сказал Путин.
По его словам, такая встреча возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы "поставить точку".
Кремлевский диктатор цинично заявил, что нужно не просто урегулировать войну в Украине сейчас, а найти решение надолго.
Владимир Путин согласился с тезисом Трампа о том, что если бы тот был президентом США на предыдущем сроке, война в Украине якобы не началась бы.
Путин прокомментировал нападение на НАТО
Глава Кремля заявил, что легенда о планах России напасть на НАТО – это "бред".
Он также добавил, что Россия якобы не считает любое перевооружение НАТО угрозой безопасности страны.
Владимир Путин заявил, что у России "очень добрые отношения" с Ираном.
Что Путин говорит о Ближнем Востоке
Путин заявил, что всем участникам ирано-израильского конфликта "было бы правильно договориться с учетом интересов всех сторон".
По его словам, соглашение должно учитывать право Ирана на мирный атом, в том числе не только в энергетике, и право Израиля на безусловную безопасность.
Владимир Путин цинично заявил, что Россия рассматривает ФРГ, не как нейтральное государство, а как сторону, которая поддерживает Украину и "даже как соучастника боевых действий".
Кто может стать посредником в переговорах
У Путина спросили, рассматривает ли Россия Германию, как посредника в урегулировании войны в Украине.
Может ли Германия сделать больший вклад, чем Соединенные Штаты, как посредник в наших переговорах с Украиной? Я сомневаюсь. Посредник должен быть нейтральным,
– ответил Путин.
В качестве примера глава Кремля вспомнил о немецких танках Leopard, которые применяются на поле боя в Украине.