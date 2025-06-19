Основные тезисы из пресс-конференции Владимира Путина читайте в материале 24 Канала.

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Что на этот раз заявил Путин

01:23, 19 июня

Путин прокомментировал возможность встречи с Трампом

Владимир Путин заявил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом была бы полезной, но она "должна быть подготовленной".

01:21, 19 июня

Глава Кремля в очередной раз отрицал, что Россия уничтожила жилые кварталы в Киеве, ведь, по его словам, удар якобы был "по военным заводам".

Путин также заявил, что Россия не позволит существования на территории Украины вооруженных сил, которые, по его мнению, "представляют угрозу для России и ее граждан".

01:19, 19 июня

Путин заявил, что "Россия отдала Украине более 6 тысяч тел павших военнослужащих, взамен получила 57".

По его словам, страна-террористка готова отдать еще более 3 тысяч тел солдат ВСУ.

01:16, 19 июня

Когда продолжатся переговоры

Владимир Путин заявил, что "ситуация для Киева будет ухудшаться".

В то же время глава Кремля добавил, что Россия готова продолжать переговоры. Новый раунд переговоров Украины и России возможен после 22 июня.

01:14, 19 июня

Встретится ли Путин с Зеленским

Я готов встречаться с Зеленским, вопрос в том, кто будет подписывать документы?
– сказал Путин.

По его словам, такая встреча возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы "поставить точку".

01:13, 19 июня

Кремлевский диктатор цинично заявил, что нужно не просто урегулировать войну в Украине сейчас, а найти решение надолго.

01:10, 19 июня

Владимир Путин согласился с тезисом Трампа о том, что если бы тот был президентом США на предыдущем сроке, война в Украине якобы не началась бы.

01:08, 19 июня

Путин прокомментировал нападение на НАТО

Глава Кремля заявил, что легенда о планах России напасть на НАТО – это "бред".

Он также добавил, что Россия якобы не считает любое перевооружение НАТО угрозой безопасности страны.

01:07, 19 июня

Владимир Путин заявил, что у России "очень добрые отношения" с Ираном.

01:05, 19 июня

Что Путин говорит о Ближнем Востоке

Путин заявил, что всем участникам ирано-израильского конфликта "было бы правильно договориться с учетом интересов всех сторон".

По его словам, соглашение должно учитывать право Ирана на мирный атом, в том числе не только в энергетике, и право Израиля на безусловную безопасность.

01:03, 19 июня

Владимир Путин цинично заявил, что Россия рассматривает ФРГ, не как нейтральное государство, а как сторону, которая поддерживает Украину и "даже как соучастника боевых действий".

00:59, 19 июня

Кто может стать посредником в переговорах

У Путина спросили, рассматривает ли Россия Германию, как посредника в урегулировании войны в Украине.

Может ли Германия сделать больший вклад, чем Соединенные Штаты, как посредник в наших переговорах с Украиной? Я сомневаюсь. Посредник должен быть нейтральным,
– ответил Путин.

В качестве примера глава Кремля вспомнил о немецких танках Leopard, которые применяются на поле боя в Украине.

00:55, 19 июня