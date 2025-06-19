Про це пише 24 Канал із посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Дивіться також Вдався до лестощів: що так сильно хоче отримати Путін від Трампа

Брехня російського диктатора

Коваленко запевнив, що насправді нібито прагнення Путіна закінчити війну та досягти миру – типова брехня. Президент Росії вирішив маніпулювати після слів Трампа у свій бік.

Спроба Путіна перекидати "миротворчий" мʼяч – це виключно інформаційна тактика перекласти відповідальність за свої злочини,

– написав керівник ЦПД.

Він підкреслив, що ворог продовжує атакувати з повітря, а фронт не зупиняється – жодних ознак готовності до миру. "Але пропаганда несе на Захід заяви Путіна про готовність. Брешуть завжди, лише слова і жодних дій", – резюмував Коваленко.

Нагадаємо, що у відповідь на пропозицію Путіна стати посередником у конфлікті на Близькому Сході Трамп сказав йому "зайнятися цим пізніше". Президент США натякнув, що російському диктатору спочатку варто розібратися зі своєю війною.