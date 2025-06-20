Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.

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Иран отвергает переговоры с США

Глава МИД Ирана заявил, что США "передавали послание" о желании переговоров, но Исламская республика не согласится, пока продолжаются израильские удары.

Аббас Аракчи подчеркнул, что руководство страны не будет вести переговоры с Соединенными Штатами, поскольку они являются "партнером израильских преступлений против Ирана".

Нет места для переговоров с США, пока не прекратится агрессия,

– сказал глава МИД Ирана.

Как пишет издание, в пятницу Аракчи должен встретиться в Женеве с министрами иностранных дел Великобритании, Франции и Германии.

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Напомним, в Белом доме сказали, когда Трамп может принять решение по Ирану. "Исходя из того, что существует значительная вероятность того, что переговоры с Ираном могут состояться, а могут и не состояться в ближайшем будущем, я приму решение в течение следующих двух недель", – процитировала слова Трампа пресс-секретарь Белого дома.