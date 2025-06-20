Про це пише 24 Канал з посиланням на The Times of Israel.

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Іран відкидає перемовини зі США

Глава МЗС Ірану заявив, що США "передавали послання" про бажання переговорів, але Ісламська республіка не погодиться, доки тривають ізраїльські удари.

Аббас Аракчі підкреслив, що керівництво країни не вестиме переговори зі Сполученими Штатами, оскільки вони є "партнером ізраїльських злочинів проти Ірану".

Немає місця для переговорів із США, доки не припиниться агресія,

– сказав глава МЗС Ірану.

Як пише видання, в п'ятницю Аракчі має зустрітися в Женеві з міністрами закордонних справ Британії, Франції та Німеччини.

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Нагадаємо, у Білому домі сказали, коли Трамп може ухвалити рішення щодо Ірану. "Виходячи з того, що існує значна ймовірність того, що переговори з Іраном можуть відбутися, а можуть і не відбутися в найближчому майбутньому, я прийму рішення протягом наступних двох тижнів", – процитувала слова Трампа речниця Білого дому.