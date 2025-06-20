Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian та журналістку Fox News Джакі Генріх.

До теми В Ізраїлю було 2 свідчення від розвідки, які зробили атаку на Іран незворотною, – The Economist

Що писала The Guardian про можливий удар по Ірану ядеркою

Видання опублікувало матеріал, у якому стверджувалося, що Дональд Трамп досі не ухвалив рішення щодо удару по ядерному об'єкту у Фордо в Ірані через нібито невпевненість у тому, що бомба GBU-57 вагою 13,6 тонни зможе гарантовано його знищити.

Зокрема, ефективність GBU-57 була предметом серйозних суперечок у Пентагоні від початку терміну Трампа, за словами двох американських оборонних чиновників. Співрозмовники також поінформували, що, можливо, лише тактична ядерна зброя може бути здатна знищити майданчик у Фордо через те, що він дуже глибоко розташований.

Газета також писала, що Трамп, швидше за все, не розглядає можливість використання тактичної ядерної зброї для удару по Фордо, і міністр оборони Піт Хегсет та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн не озвучували цю можливість на зустрічах у Ситуаційній кімнаті Білого дому, про що повідомили два джерела, знайомі з цим питанням.

Представникам оборони також зазначили, що для повного знищення ядерного об'єкта у Фордо, який, за оцінками ізраїльської розвідки, опуститься на глибину до 91 метра, США, ймовірно, спочатку знадобиться "пом'якшити ґрунт" звичайними бомбами, а потім скинути тактичну ядерну зброю з бомбардувальника B2.

Водночас у виданні підкреслили, що Трамп все ще очікує, що загроза втручання США у конфлікт змусить Іран сісти за стіл переговорів.

Що відповіли у Білому домі про інформацію видання

Журналістка Fox News Джакі Генріх пізніше написала у соцмережі Х, що у Білому домі спростували інформацію, яку подала The Guardian.

Посадовець Білого дому сказав мені, що зміст цього матеріалу є неправдивим – що американські військові не сумніваються в ефективності бункерів у знищенні місця у Фордо, також заперечуючи, що будь-які варіанти (включно з тактичними ядерними боєприпасами) були зняті,

– зазначила вона.

В іншому домі журналістка уточнила, що Білий дім спростував звіт Guardian щодо "неоднозначної оцінки" Пентагона щодо ефективності протибункерних бомб GBU-57 і про те, що Трамп не розглядав можливість використання тактичної ядерної зброї, бо "не було представлено жодного ядерного варіанту".

"У Білому домі мені сказали, що нічого з цього не відповідає дійсності: військові впевнені, що бункерні бомби здатні впоратися з роботою, і жоден із варіантів не знято з розгляду", – додала вона.