Такое заявление он сделал в пятницу, 20 июня, выступая во время Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Путин цинично заявил, будто Россия не стремится к "капитуляции Украины"

Что заявил Путин

Владимир Путин назвал ситуацию в Украине трагедией, которая якобы происходит из-за действий Запада. Кроме того, по его словам, России принадлежит все, куда ступает нога российского солдата. Он в очередной раз повторил нарратив об "одном народе".

Русский и украинский народы – один народ. В этом смысле вся Украина наша,

– заявил он.

К слову, ранее Владимир Путин заявил, что готов встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет. Диктатор в очередной раз заявил о якобы нелегитимности украинского президента.

Недавно он отрицал, что Россия уничтожила жилые кварталы в Киеве, ведь, по его словам, удар якобы был по военным заводам. Он также заявил, что Россия не позволит существование на территории Украины вооруженных сил, которые "угрожают" России.