Недавно президент Володимир Зеленський розповів, що Україна почала розробку власної системи протиповітряної оборони. Ймовірно, мовиться саме про комплекс "Сапсан". Деталями з 24 Каналом поділився військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко.

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Що відомо про "Сапсан"

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна активно працює над створенням власного аналога системи Patriot. Ймовірно, йдеться про удосконалення ракетного комплексу "Сапсан”, або ж його експортного варіанту "Грім-2". Наприкінці 2021 року уряд виділив кошти на цей проєкт, але початок повномасштабного вторгнення Росії призупинив реалізацію.

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За техніко-тактичними характеристиками "Сапсан" є унікальним – це оперативно-тактичний ракетний комплекс з дальністю до 500 кілометрів. На його базі можна використовувати ракети типу "земля – земля", тобто балістику, а також застосовувати його як систему протиповітряної оборони, якщо встановити зенітні ракети, або як протикорабельний комплекс.

Можливо, на основі цієї розробки Україна продовжує працювати,

– припустив військовослужбовець.

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Як партнери можуть долучитися

Якщо Україна презентує нову розробку та продемонструє її ефективне застосування, країни Європи можуть розглянути можливість співфінансування або інвестицій у виробництво цих ракетних комплексів. Європейські держави усвідомлюють загрозу виведення американських військ з їхніх територій, тому питання власної безпеки стає для них дедалі важливішим.

Європейські країни не мають у своєму арсеналі ракет дальністю 500 – 700 кілометрів, крім систем "повітря – земля", таких як Taurus та Storm Shadow. Окрім IRIS та SAMP/T, Європа має обмежену кількість систем протиповітряної оборони. Тому цілком ймовірно, що європейські держави захочуть співпрацювати з Україною у виробництві нових систем ППО.