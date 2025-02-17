Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова командира підрозділу ЗРК "Patriot". До слова, у серпні 2024 року Україна могла збити F-16 з цієї системи.

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Про ефективність застосування ЗРК Patriot

У квітні цього року мине 2 роки з моменту, як Україна отримала ЗРК Patriot. Військові успішно використовують ці установки для знищення різноманітних балістичних цілей, зокрема "Кинджал", "Циркон", "Іскандер", а також для захисту від усіх видів повітряних загроз.

Україна стала єдиною країною у світі, яка так застосовує ЗРК Patriot,

– зазначив командир підрозділу.

За його словами, наші захисники стали взірцем для інших країн у застосуванні цієї техніки, і тепер партнери активно вчаться в українських військових.

Ми маємо досвід, яким готові поділитися, і знаємо, як навчити наших партнерів, враховуючи набутий досвід,

– підкреслив командир підрозділу ЗРК Patriot.

Зазначимо, під час передачі українським військовим ЗРК Patriot навесні 2023 року система була відключена від Link 16, оскільки ніхто не передбачав, що Україна отримає винищувачі F-16.