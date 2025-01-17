Нідерланди закуплять нові елементи системи ППО Patriot, щоб компенсувати ті частини установки, які раніше передали Україні. Про це пише 24 Канал із посиланням на RTX (Raytheon).

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Нідерланди зробили замовлення

Відповідну інформацію на своєму сайті оприлюднила компанія.

Вартість контракту складає 529 мільйонів доларів США.

У міністерстві оборони Нідерландів розкрили деякі деталі замовлення. Зокрема, там повідомили, що мовиться про закупівлю радара (РЛС). А пускових установок ЗРК Patriot та запасних частин, проте кількість не вказують.

У відомстві також пояснили, що все замовлення мають доставити протягом 2029 року.

Нідерланди є однією із 19 країн, які мають у арсеналі ЗРК Patriot. Ця установка – це єдиний у світі наземний засіб протиповітряної та протиракетної оборони, випробуваний у бойових діях.

Раніше Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot для посилення протиповітряної оборони.