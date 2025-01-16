Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

До теми Угода про 100-річне партнерство з Британією: у Зеленського розкрили, що вона передбачає

Зеленський розкрив деталі про допомогу від Британії

Зеленський повідомив, що 16 січня 2025 року Україна та Велика Британія підписали угоду про 100-річне партнерство. Президент наголосив, що це принципово новий формат відносин, адже між Україною та Британією нині найближчі відносини.

Водночас президент наголосив, що подібні угоди можна укласти й з іншими союзниками. Говорячи про партнерство з Британією, Зеленський розкрив деякі деталі співпраці.

Більше оборонної взаємодії, більше безпекової. Тільки на цей рік ми маємо від Британії обсяг саме військової допомоги 6,6 мільярда доларів, із них більш ніж три – це буде щорічний обсяг – обсяг підтримки обов'язковий, і це стільки, скільки буде потрібно – довгостроково,

– заявив Зеленський.

Окрім цього, як повідомив український лідер, в угоді передбачена й інша взаємодія: економічна, технологічна й освітня. Так, розвиток школи та університети будуть розвиватися разом із британськими.