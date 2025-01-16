Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

К теме Соглашение о 100-летнем партнерстве с Британией: у Зеленского раскрыли, что оно предусматривает

Зеленский раскрыл детали о помощи от Британии

Зеленский сообщил, что 16 января 2025 года Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Президент подчеркнул, что это принципиально новый формат отношений, ведь между Украиной и Британией сейчас ближайшие отношения.

В то же время президент подчеркнул, что подобные соглашения можно заключить и с другими союзниками. Говоря о партнерстве с Британией, Зеленский раскрыл некоторые детали сотрудничества.

Больше оборонного взаимодействия, больше безопасности. Только на этот год мы имеем от Британии объем именно военной помощи 6,6 миллиарда долларов, из них более чем три – это будет ежегодный объем – объем поддержки обязательный, и это столько, сколько потребуется – долгосрочно,

– заявил Зеленский.

Кроме этого, как сообщил украинский лидер, в соглашении предусмотрено и другое взаимодействие: экономическое, технологическое и образовательное. Так, развитие школы и университеты будут развиваться вместе с британскими.