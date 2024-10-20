20 жовтня Олексій Месь відзначав би 31-річчя. До цієї дати Повітряні сили ЗСУ опублікували щемливий допис, присвячений загиблому пілоту.

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Олексій Месь був першим українським пілотом F-16

За словами військових, льотчик Олексій Месь "Moonfish" назавжди залишиться першим: першим українським пілотом F-16, першим, хто посадив F-16 в Україні, першим, хто збив "F-кою" повітряну ціль.

Колишній командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук також називав Олексія "одним із найкращих льотчиків-винищувачів".

Я теж був на бойовому чергуванні в той трагічний день. Було дуже багато ракет і дронів. Одна із наймасованіших атак. Почув, що Мунфіш не виходить на зв'язок. На жаль, найгірше підтвердилось. Попередньо, він знищив 3 крилатих ракети та ударний дрон.

– розповів побратим та друг Олексія Іван Смеречанський

Наразі триває розслідування авіакатастрофи F-16: проводиться детальний аналіз, вивчаються матеріали та було залучено міжнародних партнерів.

Також було подано клопотання на присвоєння Олесію Месю звання Героя України, посмертно.