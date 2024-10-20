20 октября Алексей Месь отмечал бы 31-летие. К этой дате Воздушные силы ВСУ опубликовали щемящий пост, посвященный погибшему пилоту.

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Алексей Месь был первым украинским пилотом F-16

По словам военных, летчик Алексей Месь "Moonfish" навсегда останется первым: первым украинским пилотом F-16, первым, кто посадил F-16 в Украине, первым, кто сбил "F-кой" воздушную цель.

Бывший командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук также называл Алексея "одним из лучших летчиков-истребителей".

Я тоже был на боевом дежурстве в тот трагический день. Было очень много ракет и дронов. Одна из самых массированных атак. Услышал, что Мунфиш не выходит на связь. К сожалению, худшее подтвердилось. Предварительно, он уничтожил 3 крылатых ракеты и ударный дрон.

– рассказал побратим и друг Алексея Иван Смеречанский

Сейчас продолжается расследование авиакатастрофы F-16: проводится детальный анализ, изучаются материалы и были привлечены международные партнеры.

Также было подано ходатайство на присвоение Олесю Месю звание Героя Украины, посмертно.