Про це повідомили на сторінці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

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Загибель Віктора Стельмаха на війні

Він пішов захищати країну з перших днів великої війни. Спочатку в піхоті, згодом почав літати на дронах. Стояв біля витоків створення підрозділу Шершні Довбуша. Став кращим у своїй справі, навчав інших,

– написали у бригаді.

Там побратими Віктора розповіли, що військовий звільнився з війська, але довго не зміг без своїх і повернувся назад. Полеглий Герой вважав, що мусить боротися з несправедливістю та жорстокістю, яку Росія принесла на українську землю.

"Знищив не одну сотню окупантів. А вчора (18 жовтня – 24 Канал) його не стало", – повідомили у бригаді.

Також до посту бійці прикріпили сюжет УП про відбиття наступу росіян на лінії Куп’янськ — Лиман з боку Луганської області, опублікованого у вересні 2023 року. Головним героєм відео був Віктор Стельмах.

Своє слово про загибель побратима висловив і командир роти ударних БпЛА 68-ї ОЄБр Андрій Онистрат. За його словами, Стельмах прийшов на війну "пішки з Рівненської області" і разом з ним задумав та створив підрозділ Шершні Довбуша.

"У нього була справжня спрага до війни. Це був хоробрий патріот. По справжньому хоробрий! Він особисто знищив більше 500 ра**стів. Завжди, коли я представляв його комусь, казав — якщо б всі воювали як Саба, ми б війну вже давно виграли", – зазначив Онистрат.